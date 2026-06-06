Nagelsmanns Gründe für Ouédraogo

Der Schock über das WM-Aus von Lennart Karl sitzt den beteiligten Personen noch tief in den Knochen, da macht sich in Assan Ouédraogo bereits ein Ersatzmann auf den Weg ins Camp des DFB. Der 20-jährige Mittelfeldspieler von RB Leipzig rückt nach – und sorgt damit allgemein für große Überraschung.

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Laut ‚Bild‘ entschied sich Julian Nagelsmann für Ouédraogo vor allem aus einem Grund, obwohl die Profile von Said El Mala (19), Kevin Schade (24), Karim Adeyemi (24) oder Chris Führich (28) auf den ersten Blick besser gepasst hätten.

Ist die Nominierung von Assan Ouédraogo die richtige Entscheidung? Ja, er ist eine echte Verstärkung Nein, es hätte sinnvollere Alternativen gegeben Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der Boulevardzeitung zufolge schätzt der Bundestrainer die Vielseitigkeit von Ouédraogo sehr. Offensiv kann der bislang nur einmalige Nationalspieler mehrere Positionen bekleiden, auch auf der Acht im Mittelfeld fühlt sich der 1,91 Meter große Profi wohl. Im Saisonendspurt kam Ouédraogo für RB wieder in Form, steuerte am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg (1:4) den einzigen Treffer bei.

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Zudem soll sein Auftreten während der Länderspiele im vergangenen November sehr für ihn gesprochen haben. In der Partie gegen die Slowakei (6:0) gab er sein Debüt und traf direkt. Charakterlich habe sich Ouédraogo außerdem perfekt in die Truppe integriert, gab sich bodenständig und teamfähig.

Welche Rolle er nach dem Karl-Aus in der Mannschaft einnehmen wird, ist aber noch völlig offen. Eigentlich hatte Nagelsmann ihn nicht für den Kader vorgesehen, nun muss er sich über die wenigen Trainingseinheiten für Einsatzminuten empfehlen. Für Karl rückt womöglich Leroy Sané (30) in die Startelf. Mehr Erkenntnisse dazu wird das Test-Länderspiel gegen die USA heute Abend (20:30 Uhr) liefern.