Deutschland - Ungarn: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Deutschland

„Unsere medizinische Abteilung hatte in den vergangenen zwei, drei Tagen viel zu tun“, wusste Bundestrainer Joachim Löw auf der gestrigen Pressekonferenz zu berichten. Die angeschlagenen Mats Hummels, Ilkay Gündogan und Robin Gosens bekamen die Ärzte hin – bei Thomas Müller ist ein Einsatz noch offen. Für die Startelf ist der Münchner aber wohl eher kein Thema. Ersatzkandidaten sind Leroy Sané, Timo Werner und Leon Goretzka.

Ungarn

Die Ungarn verkauften sich gegen Portugal (0:3) und Frankreich (1:1) teuer – allerdings hat das Team in München nicht 60.000 fanatische Fans im Rücken, wie zuletzt in Budapest. Kapitän Ádám Szalai (Mainz 05) wurde rechtzeitig fit und dürfte neben Peter Gulácsi, Willi Orban (beide RB Leipzig) und Roland Sallai (SC Freiburg) einer von vier Bundesliga-Spielern in der Startelf sein.