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Bundesliga

Conference League: Die Gegner des SC Freiburg

von Dominik Sandler
1 min.
Freiburg-Coach Julian Schuster @Maxppp

Als einziger deutscher Verein ist der SC Freiburg in der Conference League vertreten. Am Freitagnachmittag wurden den Breisgauern die sechs Gegner der Gruppenphase zugelost. Der Sport-Club spielt gegen die AS Monaco (A), Panathinaikos Athen (H), Twente Entschede (H), Trabzonspor (A), FK Jablonec (H) und FK Kauno Zalgiris (A).

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Die Auslosung der Conference League bildet den Abschluss der Auslosungen für die internationalen Wettbewerbe. Am Freitag wurden auch die Gegner der TSG Hoffenheim und von Bayer Leverkusen für die Europa League ausgelost. RB Leipzig, der VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und der FC Bayern hatten bereits am Donnerstag ihre Gegner in der Champions League erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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