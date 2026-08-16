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Bundesliga-Flirt: Fast 25 Millionen für Chérif

von Lukas Hörster - Quelle: RMC
Sidiki Cherif gegen Nottingham Forest Jair Cunha @Maxppp

Nach nur einem halben Jahr bricht Sidiki Chérif seine Zelte bei Fenerbahce schon wieder ab. Laut ‚RMC‘ wechselt der 19-jährige Stürmer für 24,5 Millionen Euro zu Coventry City. Am heutigen Sonntag stehe der Medizincheck beim Premier League-Aufsteiger an.

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Chérif hatte in den vergangenen Monaten auch das Interesse einiger Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt oder dem VfB Stuttgart geweckt. Im Januar wechselte der Franzose dann aber für 18 Millionen vom SCO Angers nach Istanbul. Und obwohl Chérif für Fener in 17 Spielen nur dreimal traf, kann er jetzt mit Gewinn weiterverkauft werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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