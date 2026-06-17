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2. Bundesliga

Hertha schließt Diallo-Deal ab

von Simon Martis - Quelle: Sky
Hertha-Fans machen Stimmung @Maxppp

Hertha BSC hat die gemeinsame Zukunft mit Jerome Diallo (17) gesichert. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat das Berliner Eigengewächs einen Profivertrag bis 2029 unterschrieben. Zudem soll der Innenverteidiger bereits in der Sommervorbereitung bei den Profis mitwirken.

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Diallo zählt zu den vielversprechendsten Talenten im Nachwuchs der Alten Dame und führte die U17 in der vergangenen Saison als Kapitän aufs Feld. Der Abwehrspieler zeichnet sich insbesondere durch seine Qualitäten im Spielaufbau, sein gutes Stellungsspiel und seine technische Stärke aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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