Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Grünes Licht: Passlack vor VfL-Abschied

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Felix Passlack für den VfL im Einsatz @Maxppp

Felix Passlack kehrt dem VfL Bochum den Rücken. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Zweitligist dem Rechtsverteidiger grünes Licht für den Wechsel zum schottischen Erstligisten Hibernian FC gegeben. Dort soll Passlack einen Dreieinhalbjahresvertrag unterzeichnen. Als Ablöse fließe ein niedriger sechsstelliger Betrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Passlacks Vertrag in Bochum endet im Anschluss an die Saison, somit ergreift der Ruhrpottklub die finale Gelegenheit, noch eine Ablöse zu kassieren. Unter Trainer Uwe Rösler hatte der 27-jährige Ex-Dortmunder in den vergangenen Monaten seinen unangefochtenen Stammplatz verloren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bochum
Hibernian
Felix Passlack

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Hibernian Logo Hibernian FC
Felix Passlack Felix Passlack
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert