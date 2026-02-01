Grünes Licht: Passlack vor VfL-Abschied

Felix Passlack kehrt dem VfL Bochum den Rücken. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Zweitligist dem Rechtsverteidiger grünes Licht für den Wechsel zum schottischen Erstligisten Hibernian FC gegeben. Dort soll Passlack einen Dreieinhalbjahresvertrag unterzeichnen. Als Ablöse fließe ein niedriger sechsstelliger Betrag.

Passlacks Vertrag in Bochum endet im Anschluss an die Saison, somit ergreift der Ruhrpottklub die finale Gelegenheit, noch eine Ablöse zu kassieren. Unter Trainer Uwe Rösler hatte der 27-jährige Ex-Dortmunder in den vergangenen Monaten seinen unangefochtenen Stammplatz verloren.