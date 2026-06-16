Preis steht: BVB macht Soulé zum Wunschspieler

Vor allem Hans-Joachim Watzke soll dem Gedanken anheimgefallen sein, eine erneute Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund zu forcieren. Aus der Aktion wird aber wohl nichts, der Engländer soll seine Zukunft in der Premier League sehen. Wenngleich laut ‚The Athletic‘ die Spur zumindest lauwarm bleibt.

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Mit Matías Soulé hat der BVB so oder so bereits eine Alternative an der Angel. Laut Gianluca Di Marzio nimmt der Poker um den Offensivspieler der AS Rom nun Fahrt auf. Demnach ist der deutsche Vizemeister der Klub, der das stärkste und konkreteste Interesse zeigt.

Interessant macht Soulé, der in der Offensive variabel sowohl auf Rechtsaußen, im Sturmzentrum und auf der Zehn einsetzbar ist, seine Vertragssituation. Wie ‚Sky‘ bereits am Wochenende berichtete, ist in dem bis 2029 gültigen Kontrakt eine Ausstiegsklausel verankert. Bis zum 30. Juni ist der frühere argentinische Juniorennationalspieler für 25 bis 30 Millionen Euro zu haben.

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2024 hatte die Roma rund 29 Millionen Euro an Juventus Turin überwiesen, um Soulé in die Ewige Stadt zu lotsen. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte der Linksfuß trotz einer verletzungsbedingten Pause von fast zwei Monaten 42 Pflichtspieleinsätze und war an 15 Treffern direkt beteiligt.