Über 90 Millionen? Drei Neue für Atlético

Éderson - 26 Jahre - Atalanta Bergamo

Laut der ‚as‘ ist Éderson der Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Das Preisschild für den Brasilianer hat es aber in sich: 50 Millionen Euro sollen die Bergamasken für einen Transfer verlangen. Damit ist der dreifache Nationalspieler, der vertraglich bis 2027 an Bergamo gebunden ist, mit Abstand der teuerste Kandidat auf Atléticos Liste.

Obed Vargas - 20 Jahre - Seattle Sounders

Der Mexikaner ist eine perspektivische Verpflichtung für das Mittelfeldzentrum. Übereinstimmenden Berichten zufolge befindet sich Vargas bereits in der spanischen Hauptstadt, um den Medizincheck zu absolvieren. Für den dreifachen Nationalspieler überweisen die Colchoneros dem Vernehmen nach umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro, zudem werde Seattle eine beträchtliche Weiterverkaufsbeteiligung gewährt.

Update (21:33 Uhr): Die Vargas-Verpflichtung wurde soeben offiziell bekanntgegeben.

Rodrigo Mendoza - 20 Jahre - FC Elche

Das Toptalent ist die günstigere Alternative zu Éderson, sollte dessen Verpflichtung nicht realisierbar sein. Und darauf wird es allem Anschein nach hinauslaufen: Laut der Redaktion von Gianluca Di Marzio steht der Transfer kurz vor dem Abschluss. 16 Millionen Euro Sockelablöse zuzüglich vier Millionen an Boni lässt sich Atlético die Dienste des Spaniers kosten, der einen Vertrag bis 2031 unterschreiben soll.

Update (20:31 Uhr): Fabrizio Romano zufolge haben die Parteien inzwischen eine Einigung erzielt.

Ademola Lookman - 28 Jahre - Atalanta Bergamo

Den Transfer des flexiblen Offensivakteurs hat der Hauptstadtklub bereits offiziell verkündet. Atalanta wird mit 35 Millionen Euro Sockelablöse zuzüglich fünf Millionen an Boni für den personellen Verlust entschädigt. In Madrid unterzeichnet Lookman einen Vertrag bis 2030.