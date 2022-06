Preetz bereit für neuen Job

Michael Preetz würde gerne wieder auf die Fußballbühne zurückkehren. „Ab jetzt beschäftige ich mich in der Tat intensiv mit meiner beruflichen Zukunft. Ich bin körperlich und mental sehr gut erholt und voller Tatendrang. Der Akku ist voll, und ich freue mich auf die Herausforderungen, die vor mir liegen“, erklärt der ehemalige Geschäftsführer von Hertha BSC gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Preetz musste Ende Januar in Berlin gehen und nahm sich eine Auszeit, um die vergangenen Jahre „zu reflektieren und zu analysieren“. An Jürgen Klinsmann lässt der Manager kein gutes Haar: „Sein plötzlicher Abgang und sein öffentliches Nachtreten zeugen nicht von einem ausgeprägten Sportsgeist. Ganz sicher habe ich mich in keinem Kollegen so getäuscht wie in ihm.“