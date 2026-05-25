Kalimuendo-Deal wird neu aufgerollt

Eintracht Frankfurt intensiviert die Bemühungen um eine Festverpflichtung von Arnaud Kalimuendo (24). Der ‚Bild‘ zufolge laufen Gespräche mit Nottingham Forest über einen Transfer des Angreifers, der in seinem Leihvertrag eine Kaufoption über stolze 27 Millionen Euro verankert hat.

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Diese Summe werden die Frankfurter allerdings nicht überweisen. Dennoch darf man sich am Main Hoffnungen machen, den schnellen und wuchtigen Rechtsfuß fest an den Klub binden zu können. Forest wolle mit einem Kalimuendo-Verkauf in diesem Sommer dringend benötigte Einnahmen generieren, so die ‚Bild‘. Der Spieler selbst könne sich einen Verbleib in Frankfurt gut vorstellen.