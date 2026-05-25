Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Kalimuendo-Deal wird neu aufgerollt

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
Arnaud Kalimuendo im Dress von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Eintracht Frankfurt intensiviert die Bemühungen um eine Festverpflichtung von Arnaud Kalimuendo (24). Der ‚Bild‘ zufolge laufen Gespräche mit Nottingham Forest über einen Transfer des Angreifers, der in seinem Leihvertrag eine Kaufoption über stolze 27 Millionen Euro verankert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese Summe werden die Frankfurter allerdings nicht überweisen. Dennoch darf man sich am Main Hoffnungen machen, den schnellen und wuchtigen Rechtsfuß fest an den Klub binden zu können. Forest wolle mit einem Kalimuendo-Verkauf in diesem Sommer dringend benötigte Einnahmen generieren, so die ‚Bild‘. Der Spieler selbst könne sich einen Verbleib in Frankfurt gut vorstellen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Frankfurt
Nottingham
Arnaud Kalimuendo

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nottingham Logo Nottingham Forest
Arnaud Kalimuendo Arnaud Kalimuendo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert