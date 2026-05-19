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Premier League

Nach City-Abschied: So plant Guardiola

von Simon Martis - Quelle: Sport
Pep Guardiola schaut nach oben @Maxppp

Pep Guardiola wird Manchester City trotz seines bis 2027 laufenden Vertrags nach der Saison verlassen. Die ‚Sport‘ liefert nun Details zu den Zukunftsplänen des Spaniers. Demnach plant Guardiola zunächst ein Sabbatjahr, bevor er anschließend erstmals eine Nationalmannschaft übernehmen möchte.

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Ein konkretes Ziel gibt es dem Bericht zufolge bislang nicht. Als mögliche Optionen wurden zuletzt allerdings unter anderem Italien und die Niederlande gehandelt. In der Vergangenheit war Guardiola zudem mit den Nationalteams von Brasilien und England in Verbindung gebracht worden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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