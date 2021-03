Venlo trennt sich von Trainer – Luhukay Topkandidat

Die VVV-Venlo hat sich von Trainer Hans de Koning getrennt. Das gab der niederländische Erstligist offiziell bekannt. Topkandidat auf die Nachfolge ist laut dem ‚AD‘ Jos Luhukay. Venlo befindet sich nach sieben Niederlagen in Folge nur noch einen Punkt vor den Abstiegsrängen der Eredivisie.

Der in Venlo geborene Luhukay soll mithelfen, den Klub wieder in ruhigere Gewässer zu bringen. Bis vergangenen Sommer stand der 57-Jährige beim FC St. Pauli unter Vertrag. Zuvor coachte der Niederländer in Deutschland bereits den KFC Uerdingen, den SC Paderborn, Borussia Mönchengladbach, den FC Augsburg sowie Hertha BSC und den VfB Stuttgart.