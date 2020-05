Preetz kommentiert Ngankam-Gerüchte

Michael Preetz ist optimistisch, das umworbene Stürmer-Juwel Jessic Ngankam bei Hertha BSC halten zu können. „Natürlich wollen wir junge Spieler in die erste Mannschaft integrieren“, so der Berliner Geschäftsführer auf der heutigen Pressekonferenz, „ich kann jedem versichern, dass wir in einem guten und engen Austausch mit Jessic stehen.“

Es gelte zu klären, „wie die unmittelbare nächste Zukunft des Jungen aussehen kann“, erläuterte Preetz. Ngankam entwickelte sich zuletzt prächtig (jeweils elf Tore und Vorlagen für Hertha II), schaffte bereits den Sprung in den Profi-Kader und könnte bald sein Bundesliga-Debüt feiern. Der 19-Jährige soll schon das Interesse mehrerer Klubs auf sich gezogen haben, unter anderem sogar von Bayern München und Borussia Mönchengladbach.