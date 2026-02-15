HSV: Wie geht es weiter mit Heuer Fernandes?

Daniel Heuer Fernandes sieht sich angesichts seines auslaufenden Vertrags beim Hamburger SV nicht unter Druck. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ zitiert den 33-jährigen Stammkeeper hinsichtlich der gestarteten Gespräche: „Wir sind gerade erst am Anfang. Es ist noch nicht viel passiert. Die Zukunft wird zeigen, wohin die Reise geht.“

Heuer Fernandes weiter: „Ihr wisst, wie glücklich ich hier bin und wie glücklich der Verein mit mir ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen, auch wenn das langweilig für euch ist.“ Der HSV holte im Winter mit Sander Tangvik (23) einen neuen Keeper, dem ausdrücklich auf lange Sicht die Rolle als Nummer eins zugetraut wird.