Klopp verrät: Die Hintergründe zum Werner-Rauswurf

Jürgen Klopp hat sich zu der heutigen Entlassung von Ole Werner bei RB Leipzig geäußert. „Wir (Global Team, Anm. d. Red.) sind da beratend tätig. Beratend tätig heißt, dass wir bei der Entscheidungsfindung dabei waren. Wir haben die Saison analysiert, Ole hat einen klasse Job gemacht, wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Aber zeitgleich müssen wir auch nach vorne schauen. Wir haben darüber nachgedacht, wie das aussehen könnte mit der Belastung, die auf uns zukommt. Dann hat man sich in Leipzig für einen Wechsel entschieden“, so der Head of Global Soccer gegenüber ‚Magenta‘.

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Berichten zufolge war Klopp die treibende Kraft hinter dem Trainerwechsel bei RB. Die Freistellung von Werner und seinem Trainerteam kostet RB rund 3,5 Millionen Euro. Als Nachfolger steht Martín Demichelis in den Startlöchern, der für festgeschriebene 2,5 Millionen Euro vom RCD Mallorca kommen soll. „Dazu kann ich jetzt wirklich nichts sagen. An Spekulationen beteilige ich mich nicht“, weicht Klopp auf Nachfrage zu Demichelis aus.