Menü Suche
Kommentar
Offiziell Weltmeisterschaft

WM: Schalke-Star rückt nach

von Martin Schmitz - Quelle: oefb.at
1 min.
Dejan Ljubicic im Trikot des FC Schalke 04 @Maxppp

Österreich-Coach Ralf Rangnick hat sich kurz vor Turnierstart für einen Ersatz für Christoph Baumgartner (26) entschieden. Wie der österreichische Verband offiziell mitteilt, wird Dejan Ljubicic (28) von Schalke 04 für den verletzten RB-Profi nachrücken und an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ljubicic war im Januar für 750.000 Euro von Dinamo Zagreb zu den Knappen gewechselt und hat mit starken Leistungen und sieben Scorerpunkten in 15 Ligaspielen maßgeblich zum Bundesligaaufstieg des Klubs beigetragen. Österreich trifft in Gruppe J auf den amtierenden Weltmeister Argentinien sowie Algerien und Jordanien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Bundesliga
Österreich
Schalke 04
Dejan Ljubičić

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Bundesliga Bundesliga
Österreich Flag Österreich
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Dejan Ljubičić Dejan Ljubičić
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert