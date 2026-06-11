WM: Schalke-Star rückt nach

Österreich-Coach Ralf Rangnick hat sich kurz vor Turnierstart für einen Ersatz für Christoph Baumgartner (26) entschieden. Wie der österreichische Verband offiziell mitteilt, wird Dejan Ljubicic (28) von Schalke 04 für den verletzten RB-Profi nachrücken und an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

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Ljubicic war im Januar für 750.000 Euro von Dinamo Zagreb zu den Knappen gewechselt und hat mit starken Leistungen und sieben Scorerpunkten in 15 Ligaspielen maßgeblich zum Bundesligaaufstieg des Klubs beigetragen. Österreich trifft in Gruppe J auf den amtierenden Weltmeister Argentinien sowie Algerien und Jordanien.