Chrislain Matsima wird auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Augsburg tragen. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird der Innenverteidiger die Fuggerstädter in diesem Sommer nicht mehr verlassen. Der FC Fulham hatte in den vergangenen Tagen zwar die Fühler nach dem 24-Jährigen ausgestreckt, konnte in den Verhandlungen jedoch nicht weiter fortschreiten.

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Matsima wurde in diesem Sommer auch intensiv mit dem FC Everton in Verbindung gebracht, der den Augsburgern eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro in Aussicht stellte. Nach dem Abgang von Keven Schlotterbeck (29) sichert sich der FCA damit zumindest den Verbleib eines Leistungsträgers im Defensivzentrum.