Zur Winterpause: Die drei besten Stürmer der Bundesliga

Platz drei: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)

Wie wichtig der 25-Jährige für die Adlerträger ist, wird vor allem in dessen Abwesenheit sichtbar. Seit Burkardts Verletzung erzielte die Eintracht in vier Partien lediglich zwei Tore, ein würdiger Vertreter steht Trainer Dino Toppmöller nicht zur Verfügung. Die SGE lechzt nach der Rückkehr ihres Goalgetters im Januar, auch wenn am heutigen Sonntag die Verpflichtung von Younes Ebnoutalib (22) dingfest gemacht wurde.

Kein Wunder, schließlich hat Burkardt eine beeindruckende Quote vorzuweisen. Acht Tore markierte er in zehn Bundesligaspielen. Dabei zeichnet Burkardt nicht nur seine Torgefahr aus, sondern auch seine Qualitäten als Arbeiter. Die 21 Millionen Euro Ablöse, die vor der Saison an den 1. FSV Mainz flossen, haben sich auf jeden Fall gelohnt.

Platz zwei: Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Deniz Undav darf man einfach nicht abschreiben. Den Schwaben wurde im Sommer mehrfach der Vorwurf gemacht, keinen gleichwertigen Ersatz für Nick Woltemade (23/Newcastle United) verpflichtet zu haben. Doch mit einem Undav in Topform scheint ein solcher Ersatz gar nicht vonnöten zu sein.

Acht Tore hat der 29-Jährige in elf Bundesligaspielen bereits erzielt. Undav führt die VfB-Offensive an und weiß als wichtiges Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff zu glänzen. Behält der Rechtsfuß seine Form bei, dürfte auch eine WM-Teilnahme 2026 möglich sein.

Platz eins: Harry Kane (FC Bayern)

Kein Weg führt an Harry Kane vorbei. 19 Tore stehen bereits auf seinem Konto, dazu legte er drei weitere Treffer auf. Das alles schaffte er in 15 Bundesligaspielen. Der Engländer ist allein schon wegen seiner Torquote nicht zu ersetzen.

Dabei agiert Kane keineswegs nur als Vollstrecker. Der Rechtsfuß lässt sich regelmäßig bis in die eigene Hälfte fallen, um sich Bälle abzuholen und seine Spielmacherqualitäten auszuspielen, nur um dann wieder rechtzeitig in der Box aufzutauchen. Kane ist eine Bereicherung für die Bundesliga. Und der beste Spieler der laufenden Saison.

