Bundesliga geht leer aus: Omeragic zu Montpellier

Becir Omeragic wird ab kommender Saison in Frankreich seine Fußballschuhe schnüren. Wie der FC Zürich mitteilt, wechselt der 21-jährige Schweizer nach der laufenden Saison ablösefrei zum HSC Montpellier. In einem knappen Statement bedankt sich der Super League-Klub für über 100 Pflichtspiele des Innenverteidigers.

Leer gehen zwei Bundesligisten aus. Wie FT vor wenigen Wochen berichtete, waren der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim an Omeragic interessiert. Zudem warfen der FC Burnley und der FC Braga ihre Hut in den Ring. Der Zuschlag geht jetzt aber an Montpellier.

