Werder-Garantie für Thioune

Um seine Anstellung bei Werder Bremen müsste sich Daniel Thioune auch im Fall einer weiteren Niederlage keine Sorgen machen. Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt Clemens Fritz, dass der neue Cheftrainer der Grün-Weißen auch im Amt bleibt, falls sein Team gegen den 1. FC Heidenheim am Samstagnachmittag wieder keine Punkte holt.

Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten von der Brenz steht Werder aber mit dem Rücken zur Wand. Aktuell haben die Bremer noch fünf Punkte Vorsprung auf Heidenheim, zudem nur einen Zähler Rückstand auf den FC St. Pauli und den VfL Wolfsburg. Der Klassenerhalt ist keinesfalls außer Sichtweite. Geht Thiounes Mannschaft aber gegen Heidenheim baden, könnte sich die Tabellensituation dramatisch verschlechtern.