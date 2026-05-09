Ouédraogo spricht Wechsel-Klartext

Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo (20) sieht seine mittelfristige Zukunft bei RB Leipzig. Über das vermeintliche Interesse des FC Liverpool sagt der ehemalige Schalker im Interview mit der ‚Bild‘: „Ich glaube, solche Gerüchte gibt es immer einmal wieder, so ist das im Fußball. Das geht bei mir bei einem Ohr rein – und beim anderen wieder raus. Sonst wird man ja verrückt, wenn man alles glauben würde, was über einen geschrieben wird. Ich bin jetzt hier in Leipzig und alles andere interessiert mich eigentlich gar nicht.“

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Bis 2029 ist der Nationalspieler, der im vergangenen November sein Debüt feierte, noch an die Leipziger gebunden. „Mein voller Fokus liegt auf RB. Ich will hier auf jeden Fall nächstes Jahr die nächsten Entwicklungsschritte gehen“, stellt Ouédraogo klar. Nach langer Knieverletzung ist der dynamische Antreiber seit rund einem Monat wieder beschwerdefrei. Der Sprung auf den WM-Zug wird allerdings schwierig.