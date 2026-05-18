Schneller Backhaus-Deal in Arbeit

Der Kreis der Interessenten für Mio Backhaus (22) wächst stetig an. Vereine aus England, Italien und Deutschland bemühen sich um die Nummer eins von Werder Bremen. Ein Verbleib ist fast auszuschließen, seinen bis 2028 datierten Vertrag bei den Grün-Weißen wird Backhaus wohl nicht erfüllen.

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Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte ein Transfer des Torhüters innerhalb der kommenden zwei Wochen abgeschlossen werden. Eine besonders heiße Spur führt dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge in die Premier League. Dort sind Newcastle United und Brighton & Hove Albion bei Backhaus ganz vorne mit dabei. Der SC Freiburg und Borussia Dortmund haben den Keeper ebenfalls auf dem Schirm.

Auch ‚Sky‘ berichtet heute über die Personalie Backhaus. Dem Bezahlsender zufolge laufen konkrete Gespräche mit Freiburg, Newcastle und Inter Mailand. Als mögliche Ablösesumme nennt ‚Sky‘ stolze 20 Millionen Euro. Einnahmen, die Werder benötigt, um auch selbst im Sommer auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. In den kommenden Tagen könne Backhaus die Gespräche mit interessierten Vereinen intensivieren und möglicherweise sogar einen zeitnahen Abschluss forcieren, heißt es.