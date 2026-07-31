Klare Tendenz: Schnelle Entscheidung bei Mastantuono

Franco Mastantuono (18) von Real Madrid wird wohl innerhalb Europas verliehen. Die heißesten Spuren führen laut einem Bericht der ‚as‘ in die italienische Serie A. Das spanische Sportblatt nennt den AC Florenz, die AS Rom und den AC Mailand als mögliche Abnehmer. Alle drei Klubs hätten Interesse an einer Leihe und auch einer Festverpflichtung bekundet.

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Die klare Absicht der Madrilenen sei allerdings, Mastantuono ohne Kaufoption zu verleihen. Den Königlichen geht es einzig darum, dem filigranen Linksfuß Spielpraxis auf hohem Niveau zu verschaffen. Zur Einordnung: Seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer absolvierte Mastantuono nur elf Ligaspiele von Beginn an. Wettbewerbsübergeifend gelangen dem Außenstürmer lediglich magere vier Torbeteiligungen. Die Entscheidung soll laut der ‚as‘ spätestens bis zum Ende der kommenden Woche fallen.