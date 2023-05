Dárdai zerreißt Hertha-Kader: „Mit Schickimicki kommt keine Leistung“

Pál Dárdai hat die Kaderzusammenstellung bei Hertha BSC scharf kritisiert. „Schau‘ dir die Namen heute an. Nicht sauer sein, aber es gibt kein Entwicklungspotenzial – und das bei Hertha BSC. Wir können uns das nicht leisten“, fällte der Cheftrainer der Berliner in einer Medienrunde ein vernichtendes Urteil über viele seiner Spieler.

„Wir brauchen Spieler, die sich weiterentwickeln wollen“, fuhr Dárdai fort und bemängelte vor allem die Einstellung: „Du kommst zu Hertha BSC, bist zufrieden mit deinem Leben und deinem Auto. Mit alles schön und Schickimicki kommt aber keine Leistung. Du brauchst Spieler mit Wille, Biss, Mentalität.“

Eine Generalkritik, die nicht nur auf die Spieler selbst, sondern auch auf diejenigen zielt, die sie verpflichtet haben. Konkret: Die ehemaligen Sportgeschäftsführer Michael Preetz und Fredi Bobic. Erstgenannter stand bis Anfang 2021 in der Verantwortung, Letzterer bis Ende Januar.

Dárdai kündigte mit seiner Brandrede an, was ohnehin unvermeidlich scheint: Im Sommer wird sich die Alte Dame von etlichen Spielern – sei es ausgeliehen oder aktuell im Kader – trennen. Die vielen Millionen-Flops haben den Hauptstadtklub nicht nur sportlich nicht weitergebracht, sondern auch viel Geld gekostet. Sogar die Lizenz ist jetzt in Gefahr.