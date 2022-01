Brentford verlängert mit Frank

Beim FC Brentford setzt man langfristig auf Cheftrainer Thomas Frank. Wie die Bees mitteilen, verlängern der dänische Übungsleiter sowie Assistent Brian Riemer ihre Verträge vorzeitig bis 2025. Das Duo arbeitet beim Premier League-Aufsteiger, der aktuell Tabellenplatz 14 belegt, seit 2018 erfolgreich zusammen.

„Sie waren wesentlicher Bestandteil unseres gemeinsamen Erfolges in den vergangenen Jahren, der darin gipfelte, dass wir unser gemeinsames Ziel, in der Premier League zu spielen, erreicht haben. Wir wollen Brentford weiter nach vorne bringen, uns mit Vereinen messen, die viel größer sind als wir, und sehen, wie weit wir kommen können“, freut sich Sportchef Phil Giles.

✍ We're delighted to announce that Head Coach Thomas Frank and Assistant Head Coach Brian Riemer have signed new contracts through to 2025



