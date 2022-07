VfB-Talent Tibidi nach Österreich?

Stürmer Alexis Tibidi zählt beim VfB Stuttgart zu den möglichen Kandidaten für eine Ausleihe. Laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ und der ‚Stuttgarter Zeitung‘ bekundet der SCR Altach Interesse an einer Leihe des jungen Franzosen. Der 18-Jährige besitzt beim VfB noch einen Vertrag bis 2025. In Altach würde er auf Neu-Coach Miroslav Klose treffen.

In der vergangenen Saison durfte Tibidi 13 Mal in der Bundesliga ran, wobei ihm kein Scorerpunkt gelang. Aufgrund von disziplinarischen Maßnahmen wurde er zwischenzeitlich in die zweite Mannschaft degradiert. Hauptsächlich konnte er in der U19-Mannschaft der Schwaben mit vier Toren und fünf Assists in neun Spielen überzeugen.