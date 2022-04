Salah: Liverpool-Verbleib auch ohne Verlängerung

Die Zukunft von Mo Salah beim FC Liverpool ist nach wie vor offen. „Ich weiß nicht, ich habe noch ein Jahr Vertrag“, erklärt der 29-Jährige von ‚FourFourTwo‘ nach einer Verlängerung gefragt, „ich denke, die Fans wissen, was ich will, aber bei der Verlängerung geht es nicht nur um Geld. Ich weiß es also nicht, ich kann es nicht genau sagen.“ Salahs Vertrag läuft 2023 aus, Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit ziehen sich seit geraumer Zeit.

Ein Abgang im Sommer ist für den Ägypter dennoch kein Thema. „Ja, ähm, ich denke schon“, so ein laut ‚FourFourTwo‘ überraschter Salah auf die Frage, ob er im nächsten Jahr für Liverpool spielen wird. Der Linksfuß möchte also in sein letztes Vertragsjahr gehen: „Ich mache mir da keine Sorgen. Wir werden sehen, was im letzten Jahr passieren wird.“