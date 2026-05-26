Bestätigt: Köln liegt akutes Angebot für El Mala vor

Said El Mala hatte großen Anteil am Klassenerhalt des 1. FC Köln. Dennoch soll der 19-Jährige offenbar noch in diesem Sommer verkauft werden – den Domstädtern schwebt ein XXL-Erlös für den Shootingstar vor. Mehrere Bundesligisten sind interessiert, doch vor allem englische Klubs können die finanziellen Hoffnungen der Kölner erfüllen.

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Laut ‚Sport Bild‘ wird es nun ernst: Wie das Fachmagazin berichtet, will der FC Brentford den Transfer zeitnah abschließen und hat über die Pfingsttage ein Angebotspaket geschnürt, das es in sich hat.

Paket nah an der Kölner Forderung

Der Tabellenneunte der Premier League bietet demzufolge eine Basisablöse in Höhe von 40 Millionen Euro, bis zu fünf weitere Millionen sollen durch leicht erreichbare Boni dazukommen. Zudem soll Köln eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent erhalten.

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Auf Anfrage der ‚Sport Bild‘ bestätigt FC-Sportdirektor Thomas Kessler: „Es liegt ein Angebot vor.“ Jetzt ist es also an Köln, sich zu entscheiden, ob das Paket annehmbar ist, immerhin liegt die eigentliche Forderung dem Vernehmen nach bei 50 Millionen Euro. Allzu lange darf sich der Klub jedoch nicht Zeit lassen, die Offerte soll eine Frist von wenigen Tagen enthalten. Kommt es dann nicht zum Geschäftsabschluss, werde diese wieder zurückgezogen.

Auch El Mala selbst muss sich schnell klar werden, ob Brentford eine Option ist. Immerhin: Das Gehalt, das die Bees ihm bieten, soll noch höher sein, als jenes, das Brighton & Hove Albion dem Angreifer vor Wochen unterbreitet hatte.