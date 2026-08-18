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XXL-Ablöse: Besiktas jagt United-Flop

von Martin Schmitz - Quelle: Fanatik
1 min.
Antony im Trikot von Real Betis @Maxppp

Nachdem Besiktas im Werben um Mohamed Salah (34) gegenüber Trabzonspor den Kürzeren gezogen hat, soll ein anderer großer Name für den rechten Flügel zu den Schwarzen Adlern geholt werden. Wie ‚Fanatik‘ berichtet, will der Istanbuler Klub den Brasilianer Antony (24) von Real Betis loseisen und die Vereinsführung plane, „die Bedingungen für den Transfer bis zum Äußersten auszureizen“.

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Der bei Manchester United gescheiterte Offensivspieler hat bei den Andalusiern zu alter Stärke zurückgefunden und sorgt in ganz Europa für großes Interesse. Die türkische Sportzeitung beziffert den Wert des 16-fachen Nationalspielers auf mindestens 40 Millionen Euro, zudem kassiere Antony in Sevilla rund 6,2 Millionen Euro Gehalt pro Jahr. Betis sei bei einem guten Angebot gesprächsbereit und auch der Linksfuß selbst stehe einem Wechsel „positiv gegenüber“.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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