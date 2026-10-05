Die italienische Zeitung ‚Tuttosport‘ kürt seit 2003 jährlich den besten U21-Spieler Europas. Für die diesjährige Ausgabe stehen jetzt die 25 Finalisten fest.

Unter der Anzeige geht's weiter

𝐓𝐇𝐄 𝟐𝟓 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐒 𝐀𝐑𝐄 𝐇𝐄𝐑𝐄! We present the 𝟐𝟓 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲, the award celebrating the best U21 players competing in European football leagues https://t.co/9wpeiW48RV — Golden Boy (@GoldenBoyAwards) October 5, 2026

Unter der Anzeige geht's weiter

Fünf Juwele aus der Bundesliga befinden sich unter den Nominierten: Lennart Karl (18/FC Bayern), Konstantinos Karetsas (18), Joane Gadou (19/beide Borussia Dortmund), Said El Mala (20/1. FC Köln) sowie Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart).

Als Favorit gilt der spanische Weltmeister Pau Cubarsí (19/FC Barcelona). Im vergangenen Jahr heimste Desiré Doué (21) die Trophäe ein. Welcher Youngster folgt auf den PSG-Star?