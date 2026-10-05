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Bundesliga

Fünf Bundesliga-Talente dabei: Die Finalisten für den Golden Boy

Jedes Jahr wird der beste U21-Spieler in den europäischen Ligen mit dem Golden Boy-Award ausgezeichnet. Für 2026 dürfen sich nur noch 25 Kandidaten Hoffnungen machen, darunter fünf Bundesliga-Talente.

von Fabian Ley
1 min.
Konstantinos Karetsas beim Warmmachen @Maxppp

Die italienische Zeitung ‚Tuttosport‘ kürt seit 2003 jährlich den besten U21-Spieler Europas. Für die diesjährige Ausgabe stehen jetzt die 25 Finalisten fest.

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Fünf Juwele aus der Bundesliga befinden sich unter den Nominierten: Lennart Karl (18/FC Bayern), Konstantinos Karetsas (18), Joane Gadou (19/beide Borussia Dortmund), Said El Mala (20/1. FC Köln) sowie Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart).

Als Favorit gilt der spanische Weltmeister Pau Cubarsí (19/FC Barcelona). Im vergangenen Jahr heimste Desiré Doué (21) die Trophäe ein. Welcher Youngster folgt auf den PSG-Star?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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