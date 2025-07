Milan raus bei Jashari

Der AC Mailand hat sich vorerst aus dem Rennen um Ardon Jashari (22) vom FC Brügge zurückgezogen. Der Mittelfeldakteur war seit Juni das auserkorene Wunschziel der Mailänder – wie die belgische Tageszeitung ‚HLN‘ nun aber berichtet, ist man in der Modestadt nicht bereit, das letzte Angebot in Höhe von 32 Millionen Euro plus Boni zu erhöhen.

Vertraglich ist Jashari noch bis 2029 an Brügge gebunden und zählte in der vergangenen Saison zu den unangefochtenen Leistungsträgern der Belgier. Insgesamt lief der Schweizer in 52 Partien (vier Tore, sechs Vorlagen) auf. Neben dem AC Mailand bekundeten auch Bayer Leverkusen und vor allem Borussia Dortmund Interesse an Jashari. Mit dem Rückzug der Italiener könnte sich womöglich doch noch eine Tür in Richtung Bundesliga öffnen. Ob der BVB allerdings bereit wäre, mehr als 32 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, bleibt äußerst fraglich.