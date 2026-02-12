Neuer Klub für Bernat

Juan Bernat hat nach mehr als einem halben Jahr Vereinslosigkeit einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 32-jährige Linksverteidiger heuert beim spanischen Zweitligisten SD Eibar an. Dort bindet er sich bis zum Saisonende samt Option auf ein weiteres Jahr.

Bis zum vergangenen Sommer spielte Bernat, der zwischen 2014 und 2018 seine Schuhe für den FC Bayern schnürte, für den FC Getafe. Sein auslaufender Vertrag wurde allerdings nicht verlängert.