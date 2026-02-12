Menü Suche
Offiziell LaLiga 2

Neuer Klub für Bernat

von Tobias Feldhoff
Juan Bernat führt einen intensiven Zweikampf @Maxppp

Juan Bernat hat nach mehr als einem halben Jahr Vereinslosigkeit einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der 32-jährige Linksverteidiger heuert beim spanischen Zweitligisten SD Eibar an. Dort bindet er sich bis zum Saisonende samt Option auf ein weiteres Jahr.

SD Eibar
¡Bienvenido a tu nueva casa, Juan! ❤️💙

#BetiArmaginak⚔️
Bis zum vergangenen Sommer spielte Bernat, der zwischen 2014 und 2018 seine Schuhe für den FC Bayern schnürte, für den FC Getafe. Sein auslaufender Vertrag wurde allerdings nicht verlängert.

LaLiga 2
Eibar
Juan Bernat

