Hakimi: „Werden sehen, was das Beste für mich ist“

Mit starken Leistungen auf der Außenverteidiger-Position hat sich Achraf Hakimi bei Borussia Dortmund unverzichtbar gemacht. Wahrscheinlich werden die Schwarz-Gelben bald aber ohne den Marokkaner auskommen müssen. Sein Leihvertrag endet im Sommer, Stammverein Real Madrid ruft und längst haben auch andere Branchengrößen die Fühler ausgestreckt.

„Wer mag das nicht?“, antwortet Hakimi gegenüber ‚Cadena SER‘ auf die Frage, ob er das Interesse an seiner Person genieße, „ich bin stolz auf das, was ich tue, und bin zufrieden mit den Mannschaften, die auf mich warten. Im Juni werde ich eine Entscheidung treffen müssen und es wird ein großer Schritt in meiner Karriere sein.“

Der 21-Jährige fährt fort: „Theoretisch läuft mein Vertrag im Juni aus und ich muss dann nach Madrid zurückkehren. Ich hatte deswegen aber noch keinen Kontakt zu Real, aber ich denke, dass wir uns bald unterhalten werden, um zu sehen, was das Beste für mich ist.“

Saison in Dortmund zu Ende spielen

Sollte Hakimi entscheiden, dass er reif für Real ist, wäre der BVB machtlos. Zumindest die aktuelle Saison will der 21-Jährige jedoch in Dortmund zu Ende spielen – selbst wenn diese über sein eigentliches Vertragsende hinaus reicht.

„Sie haben mir dazu noch nichts gesagt. Ich habe Nachrichten darüber gesehen, was passiert, wenn die Saison länger dauert als die Vertragslaufzeit, aber ich gehe davon aus, dass sie uns eine Erlaubnis erteilen, dass wir die Saison mit dem aktuellen Klub abschließen können. Ich denke, dass das ganz normal ist“, liefert der Außenverteidiger den BVB-Fans zumindest kurzfristige Beruhigung.