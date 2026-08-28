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Offiziell Serie A

Kempf-Deal in trockenen Tüchern

von Lukas Weinstock - Quelle: comofootball.com
Marc Oliver Kempf im Zweikampf mit Marcus Thuram @Maxppp

Marc Oliver Kempf bleibt Como 1907 erhalten. Der Champions League-Teilnehmer verkündet, dass der deutsche Innenverteidiger seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bis 2029 verlängert hat.

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Nach seinem Abgang von Hertha BSC vor zwei Jahren etablierte sich Kempf in Como schnell als Stammspieler. In dieser Saison erlebt der 31-Jährige mit der Champions League-Teilnahme den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere.

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