Marc Oliver Kempf bleibt Como 1907 erhalten. Der Champions League-Teilnehmer verkündet, dass der deutsche Innenverteidiger seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag bis 2029 verlängert hat.

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Marc Oliver Kempf has signed a new contract with the club until 2029.



Read the official statement on https://t.co/iV8jHHjOyD pic.twitter.com/HlUGmYvoi4 — Como1907 (@Como_1907) August 28, 2026

Nach seinem Abgang von Hertha BSC vor zwei Jahren etablierte sich Kempf in Como schnell als Stammspieler. In dieser Saison erlebt der 31-Jährige mit der Champions League-Teilnahme den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere.