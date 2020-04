Fix: Werder bindet Mbom

Jean-Manuel Mbom hat seinen bis 2021 datierten Vertrag bei Werder Bremen vorzeitig verlängert. Über die Laufzeit machen die Grün-Weißen keine Angaben. Der 20-jährige Mittelfeldspieler stammt aus der Werder-Jugend und läuft in dieser Saison leihweise für den KFC Uerdingen auf (20 Ligaeinsätze).

Bremens Manager Frank Baumann sagt: „Wir haben den Weg von Manuel in den letzten Monaten sehr intensiv verfolgt. Der Schritt zu Uerdingen war für seine Entwicklung sehr wichtig. Man merkt, dass ihm die regelmäßige Spielpraxis in der 3. Liga bis zur Saisonunterbrechung gutgetan hat und er als Spieler weiter gereift ist. Manuel wird zur kommenden Saison dem Profi-Kader fest angehören und wir sind davon überzeugt, dass er seine ersten Einsätze in der Bundesliga bekommen kann.“