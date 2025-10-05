Wolfsburg-Krise: Klare Tendenz bei Simonis

Beim VfL Wolfsburg befasst man sich trotz schwieriger Situation inklusive Absturz auf Rang 14 bis auf weiteres nicht mit einer möglichen Entlassung von Trainer Paul Simonis. Der 40-jährige Niederländer sitze für den Moment fest im Sattel, berichtet die ‚Bild‘.

„Wir haben uns vor einigen Monaten für diesen Weg entschieden und werden diesen Weg weitergehen“, bekräftigt Sportdirektor Sebastian Schindzielorz, „wir sind uns bewusst, dass es in Augsburg kein Schritt in die richtige Richtung war, ganz im Gegenteil. Wir haben es in den letzten Wochen deutlich besser gezeigt und daran gilt es wieder anzuknüpfen.“

Beim jüngsten 1:3 gegen den FCA waren die Wolfsburger nicht per se die schlechtere Mannschaft, strahlten aber in den entscheidenden Situationen zu wenig Gefahr aus. „Es geht jetzt eher um die kurzfristige Entwicklung“, verweist Schindzielorz auf die Hauptaufgabe für Simonis, der seinen Dienst erst zu Saisonbeginn angetreten hatte.