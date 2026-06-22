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Weltmeisterschaft

Schlotterbecks krasse DFB-Statistik

von Remo Schatz
1 min.
Nico Schlotterbeck lässt sich von den DFB-Ärzten behandeln @Maxppp

Die Verletzung von Nico Schlotterbeck (26) trifft die deutsche Nationalmannschaft tief ins Mark. Auch ein Blick in die Statistik belegt, wie schmerzhaft das WM-Aus des Stamm-Innenverteidigers ist: Keines der 18 vergangenen Länderspiele, in denen der BVB-Star für Deutschland zum Einsatz kam, ging verloren. 14 Mal ging die DFB-Auswahl als Sieger vom Platz, viermal trennte man sich Unentschieden.

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Wer sollte für Nico Schlotterbeck in die deutsche Startelf rücken?
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Schlotterbeck zog sich im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) schon früh in der Partie einen Bänderriss im Knöchel zu, schleppte sich aber noch bis in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel übernahm Antonio Rüdiger (33) an seiner statt. Der Innenverteidiger von Real Madrid wird nun wohl in die Startelf an die Seite von Jonathan Tah (30/FC Bayern) rücken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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