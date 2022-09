Dortmund - Hoffenheim: So seht ihr das Bundesliga-Freitagsspiel live

Neun Punkte hat der BVB an den ersten vier Spieltagen der Bundesliga unter Edin Terzic gesammelt, gleiches gilt für die von André Breitenreiter trainierte TSG Hoffenheim. Heute um 20:30 Uhr treffen die beiden Teams im Signal Iduna Park aufeinander und können vorübergehend an die Tabellenspitze springen. Für Spannung ist also gesorgt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern gegen Hoffenheim live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Dortmundern mit Kapitän Marco Reus und den Kraichgauern findet am heutigen Freitag. Der Anstoß ist planmäßig um 20:30 Uhr, Streaming-Anbieter DAZN zeigt die Partie live.

Verfolge das Spiel Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim am Freitag, den 2. September, um 20:30 Uhr. Klicke hier, um DAZN zu abonnieren und das Match zu sehen.