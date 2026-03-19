Die elf Verlierer der DFB-Nominierung

Mit dem Kader für die Testspiele gegen die Schweiz (27. März) und Ghana (30. März) sorgte Bundestrainer Julian Nagelsmann für mehrere Überraschungen. Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Anton Stach (Leeds United) und Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) kehren etwas unerwartet ins Aufgebot zurück. Derweil dürfen sich die Bayern-Youngster Jonas Urbig und Lennart Karl über ihre Premiere freuen.

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Während sich die 26 berufenen Spieler aussichtsreich im Rennen um die WM-Tickets befinden und nun weitere Argumente sammeln können, dürfte die Enttäuschung über die Nicht-Nominierung bei zahlreichen namhaften Akteuren groß sein.

Insbesondere Angelo Stiller wird von vielen Fans auf der Kaderliste vermisst. Der Mittelfeldspieler ist ein absoluter Fixpunkt im Spiel des VfB, kassierte nun aber wie bereits im November eine Absage von Nagelsmann. Auch Vereinskollege Maximilian Mittelstädt hat gegenüber den Positionskonkurrenten auf der linken Abwehrseite derzeit das Nachsehen.

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Rückschlag für zwei BVB-Stars

Ein bekanntes Duo von Borussia Dortmund wird die Länderspiele ebenfalls nur vorm Fernseher verfolgen. Maximilian Beier und Karim Adeyemi fehlen, stattdessen darf sich in der Offensive Kevin Schade vom FC Brentford weiter präsentieren. Nagelsmann kündigte mit Blick auf die WM an: „Wir werden nur einen, maximal zwei dieser Konterstürmer mitnehmen. Es sind alles drei sehr ähnliche Spielertypen, man kann allen dreien eigentlich keinen großen Vorwurf machen.“

Welcher Spieler fehlt im Aufgebot von Julian Nagelsmann am meisten? Said El Mala Angelo Stiller Karim Adeyemi Maximilian Mittelstädt Ridle Baku Niclas Füllkrug Maximilian Beier Tom Bischof Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zwei erfahrene Profis, die bei der Heim-EM 2024 noch eine bedeutende Rolle spielten, haben den Sprung ins DFB-Team erneut nicht geschafft: Robert Andrich und Niclas Füllkrug. Andrich kommt bei Bayer Leverkusen inzwischen vorrangig in der Innenverteidigung zum Einsatz, bei der Nationalmannschaft muss er sich hinten anstellen. Für Angreifer Füllkrug läuft es auch beim AC Mailand nicht wie gewünscht (erst ein Tor).

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El Mala nur zur U21

Etwas überraschend reichte es für Ridle Baku nicht zu einer Nominierung. Der Rechtsverteidiger von RB Leipzig zog im Kampf um den Platz hinter Dauerbrenner Joshua Kimmich gegenüber Vagnoman den Kürzeren. Aufgrund einer instabilen Saison schwinden derweil auch die WM-Chancen von Eintracht Frankfurts Abwehrchef Robin Koch.

Said El Mala steht zwar auf Abruf bereit, ist allerdings zunächst nur für die U21 eingeplant. Der Flügelflitzer soll beim 1. FC Köln erst eine noch unumstrittenere Rolle einnehmen, um auf den WM-Zug aufspringen zu können.

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Die beiden Torhüter Noah Atubolu (SC Freiburg) und Finn Dahmen (FC Augsburg), die beim letzten Lehrgang noch berücksichtigt wurden, sind ebenfalls nicht dabei. Das Duo musste Bayerns Überflieger Urbig den Vortritt als Ersatzkeeper lassen, dürfte sich aber noch Hoffnungen auf einen Platz im endgültigen WM-Kader machen.