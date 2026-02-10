BVB: So heiß ist die Spur zu Senesi

Vor zwei Tagen berichtete Mirko Di Natale, dass sich Borussia Dortmund nach Marcos Senesi erkundigt hat. Der Innenverteidiger vom AFC Bournemouth wäre im Sommer Stand jetzt aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben und als Linksfuß ein potenzieller Ersatz für Nico Schlotterbeck (26), sollte dieser den Verein verlassen. Doch was ist an dem Gerücht dran?

Wie die ‚Bild‘ berichtet, findet man den 28-Jährigen an der Strobelallee tatsächlich sehr interessant, die Entwicklung des Argentiniers werde genau beobachtet. Auch die Tatsache, dass für Senesi lediglich ein Handgeld fällig werden würde, dürfte den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben gefallen.

Verbindungen nach Deutschland gibt es bereits. Der Premier League-Dauerbrenner wird von der deutschen Berateragentur ROOF vertreten. Zum Selbstläufer wird eine Verpflichtung dadurch aber nicht, schließlich gibt es noch zahlreiche weitere Interessenten wie Juventus Turin, die AS Rom, den FC Chelsea, Brighton & Hove Albion, den FC Everton und Crystal Palace.

Parallelen zu Schlotterbeck

Ähnlich wie Schlotterbeck ist Senesi nicht nur gegen den Ball stark, sondern weiß auch durch seine gute Übersicht und seinen Spielaufbau zu überzeugen. Vier Torvorlagen in 24 Spielen belegen zudem seine offensiven Qualitäten. Ob sich der BVB, der unabhängig davon auch mehr auf die Jugend setzen möchte, dieses Schnäppchen sichern kann?