Medizincheck gebucht: Quansah im Anflug auf Bayer

Noch steht am heutigen Samstagabend (21 Uhr) für Jarell Quansah das U21-EM-Finale zwischen England und Deutschland an. Nach dem Duell mit der DFB-Elf wird der Innenverteidiger das Trikot des FC Liverpool mit dem von Bayer Leverkusen tauschen. Denn wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 21-Jährige am Montag seinen Medizincheck bei der Werkself absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach ist alles gebucht. Die Ablöse für Quansah steht ohnehin seit einigen Tagen. Bayer zahlt umgerechnet rund 35 Millionen Euro, zu denen weitere rund fünf Millionen Euro durch Boni hinzukommen können. Damit löst der Engländer Kerem Demirbay (kam 2019 für 32 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim) als Rekordeinkauf ab.

Liverpool sichert sich bei dem Deal bekanntlich neben der Ablöse auch eine Rückkaufoption für sein Eigengewächs. Ab dem Sommer 2027 können die Reds Quansah Romano zufolge für den doppelten Preis, umgerechnet rund 70 Millionen Euro zurückkaufen. Durch den Passus konnte Bayer den Preis für Quansah noch etwas drücken. Die Bild berichtete zuletzt von 30 statt 35 Millionen Euro Ablöse. Nichtsdestotrotz wird Leverkusen womöglich schon am Montag seinen neuen Abwehrchef präsentieren.