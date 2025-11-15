Bevorzugtes Ziel: Nächster Klub will Adeyemi

Erst gestern hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass sich Jorge Mendes, Berater von Karim Adeyemi, im Austausch mit Manchester United befindet und dabei über einen möglichen Wechsel des Flügelflitzers spricht. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft 2027 aus, eine schnelle Ausweitung des Arbeitspapiers scheint derzeit nicht realistisch.

Das ruft die englischen Klubs auf den Plan. Und ManUnited ist dabei im Werben nicht allein. Das Portal ‚Teamtalk‘ berichtet, dass sich auch der FC Arsenal mit Adeyemi beschäftigt und Kontakt zu Berater Mendes aufgenommen hat. Trainer Mikel Arteta soll den 23-Jährigen als perfekte Alternative zu Bukayo Saka (24) sehen, der auf dem rechten Flügel bei den Gunners nahezu konkurrenzlos ist.

BVB will mindestens 70 Millionen

Laut ‚Teamtalk‘ hat die Spielerseite bereits signalisiert, dass sich Adeyemi einen Wechsel nach England sehr gut vorstellen könne. Außerdem soll er London gegenüber Manchester präferieren, folglich wäre Arsenal das bevorzugte Ziel.

Ob der BVB bereit ist, Adeyemi im Winter abzugeben, ist noch nicht überliefert. Klar ist: Günstig würde Adeyemi nicht werden. Dortmund will im Januar mindestens 70 Millionen Euro für Adeyemi haben. Sollten die Vertragsverhandlungen weiter zäh laufen, könnten die Schwarz-Gelben die Tür für einen Winter-Wechsel öffnen.