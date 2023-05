Schalke: Der Fahrplan mit van den Berg

Für welchen Verein Sepp van den Berg in der kommenden Saison aufläuft, wird sich erst relativ spät entscheiden. Der Innenverteidiger sagt gegenüber der ‚WAZ‘: „Mit den Verantwortlichen gab es schon erste Gespräche über einen Verbleib auf Schalke. Aber wir müssen abwarten. […] Im Sommer hoffe ich dann, bei der U21-Europameisterschaft dabei zu sein. Erst danach wird sich wohl entscheiden, wo ich in der kommenden Saison spiele – ähnlich lief es schon in den vergangenen drei Jahren.“

Der 21-Jährige legt nach: „Nach Saisonende werde ich noch einmal in Liverpool sein, um über die nahe Zukunft zu sprechen.“ Bereits Anfang Mai bekräftigte die Leihgabe des FC Liverpool, sich einen Verbleib bei den Königsblauen vorstellen zu können. Für die Knappen stand der Niederländer bislang siebenmal auf dem Rasen, spielte zuletzt zweimal über die vollen 90 Minuten. Unter Umständen kommen für van den Berg also noch einige weitere Einsätze im königsblauen Trikot hinzu.

