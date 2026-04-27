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Premier League

80-Millionen-Zugang für City?

von Daniel del Federico - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Eli Kroupi zeigt nach seinem Treffer ein Herz @Maxppp

Eli Junior Kroupi hat sich in den Fokus von Manchester City gespielt. Wie Sacha Tavolieri berichtet, beobachten die Citizens den 19-Jährigen intensiv. Der AFC Bournemouth wolle den Angreifer jedoch nicht abgeben und fordere mindestens 80 Millionen Euro.

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Kroupi hat in seiner Debütsaison in der Premier League bereits elf Tore markiert. Insbesondere Trainer Pep Guardiola soll von den Qualitäten des Franzosen überzeugt sein. Zwar gab es bisher noch keinen offiziellen Kontakt zu den Cherries, doch mit Blick auf das Transferfenster im Sommer könnte sich das schnell ändern. Der Vertrag des Rechtsfußes an der englischen Südküste ist noch bis 2030 datiert, was Bournemouth eine komfortable Verhandlungsposition verschafft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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