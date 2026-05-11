Bundesliga
Spannende Baku-Klausel bei RB
@Maxppp
Bleibt Ridle Baku in der kommenden Saison fit, winkt ihm eine automatische Vertragsverlängerung. Laut ‚Sky‘ reichen 30 bis 35 Pflichtspieleinsätze, damit sich die Laufzeit seines Arbeitsvertrags bis 2028 ausdehnt.
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Derzeit ist der Kontrakt des 28-Jährigen bis 2027 datiert. In der laufenden Saison stehen wettbewerbsübergreifend 34 Spiele für den achtfachen Nationalspieler zu Buche. Legt der Rechtsfuß auf diesem Niveau nach, greift besagte Klausel.
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