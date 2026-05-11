Spannende Baku-Klausel bei RB

Bleibt Ridle Baku in der kommenden Saison fit, winkt ihm eine automatische Vertragsverlängerung. Laut ‚Sky‘ reichen 30 bis 35 Pflichtspieleinsätze, damit sich die Laufzeit seines Arbeitsvertrags bis 2028 ausdehnt.

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Derzeit ist der Kontrakt des 28-Jährigen bis 2027 datiert. In der laufenden Saison stehen wettbewerbsübergreifend 34 Spiele für den achtfachen Nationalspieler zu Buche. Legt der Rechtsfuß auf diesem Niveau nach, greift besagte Klausel.