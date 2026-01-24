Pauli zaubert Rasmussen aus dem Hut

Der FC St. Pauli verstärkt seine Zentrale. Wie der Bundesligist offiziell verkündet, wechselt Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen von Union Saint-Gilloise ans Millerntor. Zu den Transfermodalitäten und der Vertragslaufzeit des 28-Jährigen machen die Hamburger wie gewohnt keine Angaben.

Rasmussen war im Sommer 2023 zum belgischen Erstligisten gewechselt und bestritt seitdem 113 Pflichtspiele für Saint-Gilloise. Bei St. Pauli trifft der Norweger nun auf einen alten Bekannten: Trainer Alexander Blessin trainierte ihn bereits in seiner ersten Saison in Belgien.

Der Übungsleiter zeigt sich entsprechend begeistert von der Verpflichtung seines ehemaligen Schützlings: „Mathias trifft unter Druck schnelle Entscheidungen und gibt einer Mannschaft im Zentrum Ordnung. Er kann das Tempo bestimmen, Bälle fordern und ist gleichzeitig sehr zuverlässig gegen den Ball. Genau diese Balance aus defensiver Zuverlässigkeit und offensiver Orientierung ist für unser Spiel entscheidend.“

Auch Rasmussen selbst kann seine Vorfreude auf die anstehende Aufgabe kaum verbergen: „Ich freue mich sehr auf die Bundesliga und speziell auf den FC St. Pauli mit seinem intensiven Fußball. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr überzeugend; ich habe schnell gespürt, dass dieser Schritt für mich der Richtige ist.“