„Nonsens“: Bayern bei Olise „irritiert“

Der FC Bayern sieht für Gespräche über die Zukunft von Michael Olise aktuell keinen Grund. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen sagte am Rande des 5:1-Erfolgs gegen den VfB Stuttgart: „Wir führen derzeit keine Gespräche. Er hat einen Vertrag bis 2029, daher gibt es keinen Grund, etwas zu überstürzen.“

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Olise wurde vor allem zu Beginn der Transferperiode immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, der FCB hielt die Tür aber stets verschlossen. Gegen den VfB unterstrich der 24-jährige Franzose mit einem Tor und einer Vorlage erneut seinen enormen Wert für den deutschen Rekordmeister.

Dreesen hat die Berichterstattung rund um Olise und Real zwar wahrgenommen, sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen: „Als Verantwortlicher, der auch die Insights kennt, ist man manchmal schon etwas amüsiert und manchmal irritiert darüber, was alles geschrieben wird. Wir haben immer gesagt: Das ist Nonsens. Das war es und das ist es.“ Olise spreche die entscheidende Sprache auf dem Platz. Das war gegen den VfB einmal mehr auf beeindruckende Art und Weise zu sehen.