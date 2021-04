St. Pauli vor Smith-Kauf

Der FC St. Pauli kann auch in Zukunft auf Eric Smith zählen. Nach Informationen der ‚Hamburger Morgenpost‘ steht der Zweitligist kurz vor der Festverpflichtung des bis Saisonende ausgeliehenen Mittelfeldspielers. Per Kaufoption fließen rund 600.000 Euro an die KAA Gent.

Vom belgischen Erstligisten war Smith im Januar nach Hamburg gewechselt. Den Großteil seiner Zeit bei den Kiezkickern verpasste der 24-jährige Schwede allerdings wegen einer Wadenverletzung. Erst viermal stand Smith in St. Paulis Startelf.