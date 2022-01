Topleistung gegen Tottenham: Kriegt Saúl die Kurve?

Mit stehenden Ovationen wird Saúl während seiner Auswechslung vom Platz geleitet. Beim gestrigen 2:0-Erfolg des FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur im Carabao Cup machte der von Atlético Madrid ausgeliehene Spanier sein bestes Spiel im blauen Dress. Folgerichtig holte sich der Linksfuß den Beifall der Chelsea-Fans ab, von denen nicht wenige den Neuzugang bereits abgeschrieben hatten.

Lange Zeit lief rein gar nichts zusammen bei Diego Simeones einstigem Lieblingsschüler. Wenige Monate nach seiner Ankunft bei den Blues war Saúl bereits als Transferflop verschrien. Die Geduld der Anhänger schien zügig aufgebraucht – Gerüchte um einen vorzeitigen Leih-Abbruch machten die Runde.

Saúls starke Werte

Der gestrige Auftritt dürfte Balsam für die Seele des zentralen Mittelfeldspielers gewesen sein. Saúl verzeichnete die meisten erfolgreichen Tacklings (sechs) und Balleroberungen (drei) aller Feldspieler und brachte mehr seiner Zuspiele (89,1 Prozent) an den Mann als Passmaschine Jorginho.

Sonderlob vom Trainer

Trainer Thomas Tuchel sieht den Formanstieg des Nationalspielers in dessen nachhaltiger Integration begründet: „Er ist glücklicher und freier im Training, das sehe ich jeden Tag. Als er gegen Wolverhampton (0:0, Anm. d. R.) eingewechselt wurde, hat er bereits besser gespielt. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen, er macht Fortschritte und übernimmt Verantwortung.“

Und weiter: „Heute war ein wichtiger Moment für ihn, ich habe das Gefühl, dass er die Erfahrungen, die er am Anfang gemacht hat, verdaut hat. Er ist nicht der erste Spieler, der mit der Umstellung zu kämpfen hat. Er macht gute Dinge, weil er voll konzentriert ist und sich voll für die Mannschaft einsetzt. Deshalb bin ich mit seiner Leistung sehr zufrieden. Heute war ein großer Schritt für ihn.“

Ein erster jener besagten Schritte ist also getan, weitere müssen folgen. Möchte Saúl seinen Leihklub von einem festen Transfer im Sommer überzeugen, muss er langfristig Konstanz in sein Spiel bringen. Nur dann wird es der amtierende Champions League-Sieger in Erwägung ziehen, die im Kontrakt verankerte 40 Millionen Euro teure Kaufoption zu ziehen.