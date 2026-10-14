Im Winter: Neue Transfer-Spur bei Kim

Beim gestrigen 3:3 des FC Bayern bei Viking Stavanger erwischte Min-jae Kim einen rabenschwarzen Abend (FT-Note 5). Eigentlich hatte der Innenverteidiger seine Situation beim Rekordmeister aber zuletzt verbessert, sodass plötzlich sogar eine Vertragsverlängerung über 2028 hinaus im Raum steht.

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Kommt nun der FC Arsenal dazwischen? Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, hat Maurizio Micheli den Südkoreaner bei den Gunners ins Spiel gebracht. Arsenals Scoutingchef gilt als Kim-Entdecker: 2022 holte er den heute 29-Jährigen für 19 Millionen Euro zur SSC Neapel. Nur ein Jahr später ging es für 50 Millionen nach München.

Arsenal sucht für den Winter nach einem weiteren Innenverteidiger. Stimmt das Ablöseangebot, könnten die Bayern ins Grübeln kommen. Konkret ist noch nichts. Klar ist jedoch: Geht Kim, muss sofort Ersatz her. Die weiteren Innenverteidiger im Kader sind Dayot Upamecano (27), Jonathan Tah (30) und Hiroki Ito (27).